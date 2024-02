Berry Global Aktie: Das ist ein Hammer

Die Technische Analyse zeigt, dass die Berry Global-Aktie derzeit negative Trends aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate.

Die Analysteneinschätzung zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf einer langfristigen Meinung von Analysten. Obwohl das Kursziel der Analysten bei 69 USD liegt, was auf eine künftige Performance von 18,8 Prozent hindeutet, gibt es bisher keine aktuellen Analystenupdates zu Berry Global.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite bei 1,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer geringen Ertragsaussicht von 8341,18 Prozentpunkten führt und die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" hervorbringt. Insgesamt erhält die Berry Global-Aktie daher überwiegend negative Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen.