Berry Global Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Berry Global hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um 15,16 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -4,38 Prozent für Berry Global führt. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 15,16 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Berry Global 4,38 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Berry Global mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,89 auf Basis der aktuellen Notierungen um 88 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" (94,4). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert für Berry Global liegt derzeit bei 65,03, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Berry Global. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Berry Global. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.