Berry Global Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Berry Global-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,79 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf vergleichbare Werte aus der "Behälter & Verpackung"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Berry Global-Aktie beträgt 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 44,24, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Berry Global. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Allerdings wurde über Berry Global weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Berry Global-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 67,5 USD weist auf ein Aufwärtspotenzial von 1,02 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Berry Global eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.