Berry Global Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analysteneinschätzung für Berry Global ist insgesamt neutral, da es keine schlechten Bewertungen und eine gute Bewertung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69 USD, was eine positive Entwicklung um 18,15 Prozent bedeutet, basierend auf dem aktuellen Kurs von 58,4 USD. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Berry Global bei 58,4 USD um -6,53 Prozent vom GD200 (62,48 USD) entfernt ist, was ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 von 65,25 USD weist auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -10,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Berry Global-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Berry Global mit 9 unterbewertet, während vergleichbare Unternehmen ein KGV von 77 aufweisen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Berry Global mit einer Rendite von -5,61 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 797,65 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Analysteneinschätzung, eine negative technische Bewertung und eine positive fundamentale Bewertung für die Berry Global-Aktie.