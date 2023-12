Berry Genomics Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde bei Berry Genomics eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Berry Genomics aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -1,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Deshalb hat die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Berry Genomics in der "Gesundheitspflege"-Branche in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -1,1 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite jedoch bei -0,5 Prozent, was 0,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Berry Genomics derzeit um +1,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +2,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dadurch wird die Aktie kurzfristig und langfristig insgesamt als "Neutral" eingestuft.