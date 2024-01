Berry Genomics Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenpolitik von Berry Genomics wird von Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -1,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Berry Genomics liegt bei 60,16 Punkten, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 56,33. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat Berry Genomics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,1 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt das Unternehmen jedoch 0,76 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Berry Genomics auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen nur geringe Abweichungen auf, was auf einen stabilen Trend hinweist.

Insgesamt erhält Berry Genomics in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating, was auf eine durchschnittliche Performance des Unternehmens hinweist.