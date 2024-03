Berry Genomics Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Berry Genomics liegt bei 67,32 und ist damit ähnlich wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" liegt die Dividendenrendite von Berry Genomics bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,69 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Berry Genomics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -23,34 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist eine Abweichung von -10,18 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Berry Genomics in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie hat jedoch keine signifikanten Auswirkungen, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.