Bernhard Bahners leitet künftig das Digitalgeschäft von Madsack

HANNOVER (dpa-AFX) - Bernhard Bahners wird vom 1. Januar 2023 an das Digitalgeschäft von Madsack führen. Der 45-Jährige wurde in die Konzerngeschäftsführung berufen, wie die Mediengruppe am Mittwoch in Hannover mitteilte. Als Chief Digital Officer (CDO) wird er für die weitere Entwicklung des Digitalgeschäfts verantwortlich sein. Der bisherige Geschäftsführer und Chief Operating Officer (COO), Benjamin Schrader, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

Bahners ist seit 2019 als Chief Digital Officer und Geschäftsführer der RedaktionsNetzwerk Deutschland GmbH für die Digitalisierung der Medienmarken des Konzerns verantwortlich. Er hat laut Mitteilung in dieser Zeit insbesondere die Konzeption und Umsetzung der digitalen Publishing-Plattform RND OnePlatform vorangetrieben. Bahners ist seit 2011 Geschäftsführer der zu Madsack gehörenden radio.de GmbH.

"Bernhard Bahners ist ein moderner Medienmanager mit großer Expertise in allen digitalen Themenfeldern. Er war bereits in den vergangenen Jahren einer der wichtigen Taktgeber in der Entwicklung des RND und der Digitalisierung unserer regionalen Medienmarken", wurde der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung, Thomas Düffert, zitiert.

Zur Konzerngeschäftsführung gehören in der neuen Konstellation Thomas Düffert (CEO), Adrian Schimpf (CFO) und Bernhard Bahners (CDO).

Zum Portfolio der Mediengruppe Madsack zählen unter anderem 19 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter./bok/DP/ngu