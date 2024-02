Berner Kantonalbank Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Berner Kantonalbank zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 236,62 CHF liegt, während der aktuelle Aktienkurs 242 CHF beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Abweichung von +2,27 Prozent zum GD200 aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 237,46 CHF, was einer Abweichung von +1,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Berner Kantonalbank-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Berner Kantonalbank-Aktie beträgt 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,94, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Berner Kantonalbank derzeit bei 4, was eine negative Differenz von -0,98 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bank von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.