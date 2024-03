Berner Kantonalbank Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs der Berner Kantonalbank hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,85 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 5,96 Prozent der "Handelsbanken"-Branche schneidet die Berner Kantonalbank mit 3,89 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Berner Kantonalbank aktuell bei 237,08 CHF liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 241 CHF gehandelt wird, was einem Abstand von +1,65 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 239,22 CHF, was einer Differenz von +0,74 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie der Berner Kantonalbank gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, da keine besonderen positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zusammengefasst erhält die Berner Kantonalbank in dieser Kategorie daher auch ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Analysen erscheint die Aktie der Berner Kantonalbank als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,33 insgesamt 20 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 11,13. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".