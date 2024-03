Berner Kantonalbank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie der Berner Kantonalbank wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 13,33 liegt die Aktie insgesamt 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 11,04 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" konnte die Aktie der Berner Kantonalbank im letzten Jahr eine Rendite von 9,85 Prozent erzielen, was 5,21 Prozent über dem Durchschnitt von 4,64 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 4,79 Prozent, wobei die Berner Kantonalbank aktuell um 5,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz der Berner Kantonalbank festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Berner Kantonalbank als Neutral-Titel gilt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 37,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 48,15 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.