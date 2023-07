Berliner Senat bringt Klimaschutz-Milliarden auf den Weg

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Senat will am Dienstag (13.00 Uhr Pressekonferenz) ein milliardenschweres Programm für mehr Klimaschutz auf den Weg bringen. Konkret geht es um einen Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens in Höhe von fünf Milliarden Euro.

Die Summe soll außerhalb des eigentlichen Landeshaushalts über Kredite finanziert werden. Fließen soll das Geld dann in Projekte im Gebäudesektor, der Energieerzeugung und -versorgung, in Verkehr und Mobilität sowie in der Wirtschaft.

Auf das Sondervermögen hatten sich CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Erklärtes Ziel ist, beim Klimaschutz und bei der Reduktion der klimaschädlichen CO2-Emissionen schneller voranzukommen. Denkbar ist demnach, dass die Summe später auf bis zu zehn Milliarden Euro aufgestockt wird.

Nach Beschlussfassung im Senat wird der Gesetzentwurf für das Sondervermögen zunächst im Abgeordnetenhaus weiter beraten. Bis Ende des Jahres könnte das Gesetz dort endgültig beschlossen werden.

Grünen-Fraktionschef Werner Graf bezeichnete mehr Investitionen in Klimaschutz als "bitter notwendig". "Entscheidend ist, wofür das Geld ausgegeben wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Klimaschutzeffekt muss messbar sein, die Maßnahmen müssen zusätzlich und nicht schon längst geplant oder überfällig sein", forderte er. Die Projekte müssten auch schnell umsetzbar sein und nach ihrem Klimaschutz-Effekt priorisiert werden.

Wichtig sei auch, "dass grün und gerecht zusammenbleiben", so Graf. So müssten die energetische Sanierung vorangebracht und gleichzeitig die Kosten für Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen bestmöglich abgefedert werden, um Mietsteigerungen zu verhindern./kr/DP/mis