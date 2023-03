Berliner Jusos wollen SPD-Koalition mit CDU noch stoppen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Entscheidung der Berliner SPD-Spitze für Koalitionsverhandlungen mit der CDU will die SPD-Jugendorganisation Jusos dieses Bündnis noch über den anstehenden Mitgliederentscheid stoppen. "Was jetzt folgen wird und muss, ist die größte parteiinterne Kampagne, die die spdberlin je gesehen hat", schrieben die Jusos am Donnerstag bei Twitter. "Wir haben im SPD-Vorstand unsere Haltung klar gemacht, leider ohne Erfolg." Eine Koalition mit der CDU hielten die Jusos nach wie vor für einen großen Fehler.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte angekündigt, dass die SPD-Mitglieder über einen mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen sollten. Giffey hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass die SPD als kleinerer Partner zusammen mit dem Wahlsiger CDU die nächste Landesregierung bilden wolle. Bisher waren die Sozialdemokraten mit Gründn und Linken in der Regierung./rab/DP/zb