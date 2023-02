Berliner Immobilienvertrieb Best Place Immobilien ist Service-Weltmeister: ausgezeichnet mit dem International Property Awards 2022-2023

Berlin (ots) -Das Berliner Immobilien-Unternehmen Best Place wurde am 2. Februar 2023 bei der Gala der International Property Awards im weltberühmten Londoner Savoy Hotel ausgezeichnet. In der Kategorie Best Property Agency/Consultancy ist Best Place das europaweit führende Unternehmen. Darüber hinaus hat die Jury aus über 100 Branchenexperten das Unternehmen auch international als Spitzenreiter auserkoren: Best International Property Agency. Dies eröffnet Best Place die Chance, seine 45 neuen Projekte noch schneller und international zu vermarkten.Die Award-Gala fand am 2. Februar 2023 in London statt. Bei einer glanzvollen Zeremonie kamen Gewinner aus der ganzen Welt zusammen, um ihren Erfolg zu feiern. Es wurde bekannt gegeben, dass Best Place Immobilien in der Kategorie Best Property Agency/Consultancy sowohl in Europa als auch international die Nummer 1 ist. Damit wurde nicht nur das umfassende Service-Konzept, sondern auch das Best Place Property Center mit seinen innovativen Hightech-Lösungen für eine zukunftsweisende Customer Experience gewürdigt. Auch die hochwertigen Wohnprojekte in den Segmenten Neubau und Bestand sowie die Expansion nach Alicante und Dubai haben die Jury von der Kompetenz und Visionskraft des Berliner Unternehmens überzeugt.Danny Wolf: "Best Place wird weltweit geschätzt""Wir freuen uns sehr, dass Best Place und unser Best Place Property Center von der Jury diese Auszeichnung bekommen hat", so Danny Wolf, Gründer von Best Place Immobilien. "Nachdem wir im vergangenen Jahr bereits in der Kategorie Best Property Agency/Consultancy die höchste Auszeichnung und den Sieg im deutschlandweiten Wettbewerb erhalten haben, sind diese beiden Siege eine weitere Bestätigung für den innovativen Kundenservice, der bei Best Place gelebt wird. Ich hoffe, dass diese prestigeträchtige Auszeichnung sowohl nationale als auch internationale Kunden, Branchenexperten und Innovationsforscher zu einem Besuch im Best Place Property Center anregt", so Wolf.Digitale Zukunft im Best Place Property CenterBest Place bietet mit seinem Best Place Property Center, Unter den Linden 39, ein innovatives Kunden- und Beratungserlebnis mit mehr als 80 Immobilienprojekten, die multimedial über Multitouch-Tische, XXL-Screenwalls und 3D-Displays in atemberaubender Bild-, Ton- und Videoqualität erlebbar sind. So werden aus Grundrissen Wohnräume und eine interaktive Karte zeigt die Hotspots im zukünftigen Wohnumfeld. Mit Fotos, Videos und Visualisierungen entsteht ein Immobilienerlebnis, welches sowohl Neubau- als auch Bestandsprojekte werbewirksam in Szene setzt. Die Idee hinter dem Best Place Property Center stammt von Danny Wolf, der die Projekte wie bei einem Shop-im-Shop-Konzept präsentiert, denn Best Place Immobilien bildet als Vertriebsplattform den Rahmen für einzigartige Wohnprojekte, sei es das Projekt LION von Euroboden oder ein imposantes Gründerzeit-Wohnhaus am Ku'damm.Deutschlands erstes Immobilien-KaufhausZum Best Place Property Center gehören auch die Beratungs- und Empfangsräume auf den oberen Etagen. Hier können Kunden sich zu den Ausstattungslinien eines Projekts beraten lassen und erhalten im persönlichen Gespräch sämtliche Details zum Immobilienkauf. "Mir ist besonders wichtig, dass der Kunde an einem Ort von unseren Experten beraten wird. Darüber hinaus nutzen wir sämtliche digitalen Möglichkeiten, damit der Kunde von überall auf der Welt die gewünschten Informationen erhält. Somit ist Best Place eine Full-Service-Agentur, die im aktuellen Umfeld sehr gut positioniert ist", so Wolf.Multimedia-Events bei Best PlaceDarüber hinaus ist das Best Place Property Center auch ein ausgezeichneter Ort für Events. In den vergangenen Monaten fanden zahlreiche Branchentreffen, Verbandspräsentationen und Projekt-Launches wie die Dubai Property Night statt. Insbesondere für Kooperations-Veranstaltungen rund um die Themen Wohnimmobilien, Wohnungsmarkt und Stadtentwicklung ist der Showroom mit seinen multimedialen Features ein einmaliger Ort mitten in Berlin-Mitte. Das Best Place Property Center ist täglich von 12-16 Uhr sowie nach Terminvereinbarung geöffnet.Über die International Property AwardsDie International Property Awards wurden in diesem Jahr zum 29. Mal verliehen und umfassen über 50 verschiedene Kategorien für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Teilnehmer waren diejenigen Unternehmen, die bereits im nationalen Wettbewerb gewonnen hatten. Die International Property Awards werden von einer unabhängigen Jury aus über 100 Branchenexperten bewertet. Im Mittelpunkt der Bewertung stehen Design, Qualität, Service, Innovation, Originalität und das Engagement für Nachhaltigkeit. Den Vorsitz der Jury führen Lord Best und Lord Waverley, Mitglieder des House of Lords im britischen Parlament.Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KGDie Best Place Immobilien GmbH & Co. KG (https://www.bestplace-immobilien.de/) ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 130 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb, Hausverwaltung und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem Best Place Property Center, am Standort Unter den Linden 39, können über 80 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden."Zuhause sein in bester Lage!"www.bestplace-immobilien.dePressekontakt:BEST PLACEDr. Carsten SchmidtPressesprecher und KommunikationUnter den Linden 39 I 10117 BerlinTelefon: 030 443 519 60presse@bestplace-immobilien.deinfo@bestplace-immobilien.dewww.bestplace-immobilien.deOriginal-Content von: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG, übermittelt durch news aktuell