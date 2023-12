Berliner Effektengesellschaft Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Berliner Effektengesellschaft zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 74,62 EUR, während der aktuelle Kurs bei 69,5 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,86 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 70,7 EUR, was einen Abstand von -1,7 Prozent und die Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt erhalten wir also eine "Neutral"-Note.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 287, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Berliner Effektengesellschaft 287,06 Euro gezahlt, was 493 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hier eine Einschätzung als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Berliner Effektengesellschaft in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche, der um -0,18 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit einer Rendite von 7,88 Prozent um 17,22 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.