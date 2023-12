Berliner Effektengesellschaft Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Berliner EffektengeSchlechtschaft-Aktie wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um ihre Performance zu bewerten. Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 74,58 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 69 EUR liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,61 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 69 EUR ist und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Berliner EffektengeSchlechtschaft-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,33 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie sogar 18,57 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -4,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Berliner EffektengeSchlechtschaft-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.