Berkshire Hills Aktie: So kann es weitergehen!

Die Berkshire Hills weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,43 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,51 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Berkshire Hills bei -24,07 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,06 Prozent liegt. Daher erhält Berkshire Hills in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Berkshire Hills-Aktie neutral ist, mit einem RSI7-Wert von 30,52 und einem RSI25-Wert von 25,6, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Berkshire Hills bei 21,74 USD, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 25,45 USD, was einen Abstand von +17,07 Prozent aufbaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Signal, mit einer aktuellen Differenz von +17,39 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Befund.