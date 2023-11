Berkshire Hills Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Berkshire Hills liegt der RSI bei 57,66, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 37,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Berkshire Hills derzeit eine Dividendenrendite von 3,43 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten hat Berkshire Hills eine Performance von -29,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -23,46 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 31,78 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Berkshire Hills in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der genannten Kriterien ein "Neutral"-Rating.