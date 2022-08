Berkshire Hathaway: Top-Aktie, deren Position ich verdoppele!

In Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) bin ich investiert, mein letzter Kauf ist jedoch bereits ein wenig her. Zuletzt habe ich mir jedoch gedacht: Die Position sollte ich womöglich mal verdoppeln, damit diese Aktie wieder entsprechend Gewicht in meinem Depot hat.

Ob der Zeitpunkt günstig ist? In Euro liegt der Aktienkurs zumindest ca. 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Aber das ist eben nicht der einzige Grund. Hier ist die Position, warum ich auch operativ glaube, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um die Position zu verdoppeln.

Berkshire Hathaway: Darum verdoppele ich die Position

Bei der Aktie von Berkshire Hathaway verdoppele ich jetzt gerne die Position, weil es eine Veränderung gibt: Warren Buffett, der wiederum wertorientiert investiert. Das Orakel von Omaha hat seine Unternehmen gefunden, in die er investieren möchte. Zum Jahresanfang ist ein zweistelliger Milliardenbetrag in verschiedene Holdings geflossen. Aber es geht weiter.

Jetzt ist es vor allem Occidental Petroleum, worein Warren Buffett weiter investiert. Zwar ist das eine Öl-Aktie. Aber der Starinvestor möchte offenbar weitere fast 20 Mrd. US-Dollar investieren, um bis zu 50 % des Unternehmens zu kaufen. Damit ist klar: Diese Top-Aktie ist ein weiterer Kandidat, der eine prägende Veränderung bei der Beteiligungsgesellschaft auslösen könnte. Ein neues Gesicht, vermutlich nicht so, wie wir es erwartet hätten.

Der springende Punkt ist jedoch: Durch seine Investitionen bin ich überzeugt, dass Warren Buffett bei Berkshire Hathaway das Renditepotenzial maximiert. Die kommenden Jahre könnten durch ein Wachstum beim Betriebsergebnis geprägt sein. Beziehungsweise auch von einem steigenden inneren Wert, dem Buchwert. Das kann das Renditepotenzial maximieren, wenn die jetzt bekannt gewordenen Investitionen aufgehen.

Warren Buffett investiert, ich tue es auch!

Warren Buffett investiert wieder bei Berkshire Hathaway. Das ist für mich ein guter Zeitpunkt, es auch zu tun. Zumal die Beteiligungsgesellschaft eben nicht auf dem Rekordhoch notiert, sondern einen Dip ausweist. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,3 ist für meinen Geschmack auch nicht zu teuer. Für mich ein guter Zeitpunkt, um mein Engagement auszubauen. Zumal mein Depot auch danach giert, dass diese Beteiligung mal wieder ein etwas höheres Gewicht besitzt.

