Berkshire Hathaway Quartalszahlen erwartet - Positive Prognose treibt Aktienkurs an

Der aktuelle Kurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt 200 und hat seit Beginn des Jahres um +28,95% zugelegt. Die Aktie befindet sich somit in einem positiven Aufwärtstrend.

Fazit: Die Quartalszahlen von Berkshire Hathaway werden in 98 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Es wird mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal gerechnet und auch der Verlust soll sich verringern. Auf Jahressicht sind die Prognosen für Umsatz und Gewinn ebenfalls positiv. Aktionäre haben bereits im Voraus auf die Schätzungen reagiert und der Aktienkurs ist in den letzten 30 Tagen gestiegen. Analysten sehen ebenfalls Potenzial für einen weiteren Kursanstieg im kommenden Jahr. Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Trend bei Berkshire Hathaway, was auf eine positive Entwicklung der...