Berkshire Hathaway: Potenzial von +10,59% zum Kursziel von 343,90 EUR

Die Aktie von Berkshire Hathaway ist nach Ansicht der Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 343,90 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +10,59%.

• Berkshire Hathaway: Verluste in den letzten fünf Handelstagen

• Ein starker Kauf für 1 Analysten

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -0,03%, wobei am gestrigen Tag ein Minus von -0,16% zu verzeichnen war. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch optimistisch. So empfehlen aktuell einer der Experten einen “starken Kauf” sowie einer das Rating “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält das Wertpapier von einem weiteren Analyst.

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 4,00 Punkten und bestätigt somit die positive Einschätzung durch die meisten Experten.