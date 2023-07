Berkshire Hathaway: Potenzial für ein Kursziel von 342,20 EUR

Die Aktie von Berkshire Hathaway wird laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 342,20 EUR – eine Steigerung um +9,16% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Berkshire Hathaway stieg am 12.07.2023 um +0,58%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 342,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Gestern legte die Aktie von Berkshire Hathaway an der Börse um +0,58% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +1,14%. Der Markt scheint aktuell also relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Berkshire Hathaway liegt bei 342,20 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Potenzial von +9,16%. Einige Analysten teilen jedoch diese Einschätzung nicht aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen...