Berkshire Hathaway: Potenzial für Kursanstieg von 14,42% auf 352,00 EUR

Die Aktie von Berkshire Hathaway wurde laut Analysten bisher unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 352,00 EUR. Das aktuelle Potenzial für Investoren beträgt daher +14,42%. Gestern verzeichnete das Unternehmen eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +1,97%, was die Stimmung insgesamt optimistisch stimmt.

• Berkshire Hathaway legte gestern um +1,97% zu

• Mittelfristiges Kursziel der Aktie liegt bei 352,00 EUR

• Einige Analysten sehen Kaufempfehlungen und geben positives Guru-Rating

Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und halten sich weitgehend neutral oder pessimistisch. So gibt es zum Beispiel nur einen starken Kauf-Analysten sowie einen optimistischen Analysten mit einer “Kauf”-Einschätzung.

Insgesamt sind jedoch immerhin noch die Hälfte aller Analysten positiv...