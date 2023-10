Berkshire Hathaway: Kursziel liegt bei 363,34 EUR

Die Aktie von Berkshire Hathaway wird derzeit von Analysten als unterbewertet wahrgenommen. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 363,34 EUR, was einem Potenzial von +10,79% entspricht.

• Am 11.10.2023 verzeichnete die Aktie ein Minus von -0,04%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

• Ein Kaufsignal geben derzeit nur eine Minderheit (33%) der Analysten

Trotz des neutralen Trends in den letzten Handelstagen sehen viele Experten Aufwärtspotenzial für Berkshire Hathaway und empfehlen den Kauf der Aktie. So sind einige Analysten davon überzeugt, dass das Unternehmen deutlich mehr wert ist als es momentan am Markt gehandelt wird. Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen und bewegt sich weiterhin im positiven Bereich.