Berkshire Hathaway: Kursziel bei 365,27 EUR – Potenzial von +12,53%

Am gestrigen Tag verzeichnete Berkshire Hathaway an der Börse eine negative Entwicklung von -1,45%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf ein Minus von -4,12% summiert. Dies lässt den Markt derzeit pessimistisch erscheinen.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kursziel bei 365,27 EUR hat. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +12,53%. Einige Analysten teilen jedoch diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit nicht.

Laut Guru-Rating bleibt das Rating für Berkshire Hathaway unverändert bei 3,67. Von insgesamt drei Analysten ist einer sehr optimistisch und sieht die Aktie als starkes Kaufsignal. Die anderen beiden positionieren sich neutral mit einer “halten”-Bewertung.

Fazit:...