Berkshire Hathaway: Kurspotenzial von +16,44%

Die Aktie von Berkshire Hathaway wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 382,99 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +16,44%.

• Berkshire Hathaway verzeichnete am 28.08.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,11%

• Die Stimmung an den Finanzmärkten ist optimistisch

• Ein Guru-Rating von 4,00 bestätigt die positive Einschätzung

Trotz einer negativen täglichen Entwicklung um -0,11% konnte Berkshire Hathaway in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus in Höhe von +1,42% verbuchen. Damit scheint das Unternehmen weiterhin auf einem guten Weg zu sein.

Das mittelfristige Ziel für die Aktie wurde durchschnittlich mit einem Wert von 382,99 EUR berechnet und bietet somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +16,44%. Es gibt jedoch unterschiedliche Meinungen unter...