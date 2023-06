Berkshire Hathaway: Kurspotenzial von +14,42% auf 352,50 EUR

Die Aktie von Berkshire Hathaway könnte laut Analysten unterbewertet sein und ein Kursziel von 352,50 EUR haben.

• Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs um +1,97%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 352,50 EUR

• Das Guru-Rating liegt bei 3,75 nach zuvor ebenfalls 3,75

Gestern legte die Berkshire-Hathaway-Aktie am Finanzmarkt einen Anstieg von +1,97% hin und konnte somit in einer Woche ein Plus von insgesamt +2,77% verbuchen. Trotzdem sind nicht alle Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie ihr Potenzial voll ausschöpfen wird.

Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel bei etwa 352,50 EUR – was einem möglichen Gewinn von +14,42% entspricht. Doch nur eine Hälfte aller Experten bewerten den Titel immer noch optimistisch oder sogar als starken Kauf – während sich die anderen entweder neutral verhalten oder...