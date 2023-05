Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung: Buffett überrascht mit Top-Zahlen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der 92-jährige Warren Buffett und der 99-jährige Charlie Munger sind ein legendäres Investoren-Duo. Sie leiten Berkshire Hathaway seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich und haben schon so manches Börsenbeben erfolgreich gemeistert – oder sogar als Chance genutzt. So auch in den von Corona, Krieg und Krisen geprägten, vergangenen Jahren....