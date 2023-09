Berkshire Hathaway: Eine Aktie mit einem Kurspotenzial von +14,22% - Zielkurs bei 383,82 EUR

Die Fachleute behaupten, dass die aktuelle Bewertung der Aktie von Berkshire Hathaway nicht korrekt ist. Das tatsächliche Kursziel liegt um +14,22% über dem aktuellen Wert.

• Am 01.09.2023 stieg die Aktie von Berkshire Hathaway um +0,63%

• Das Kursziel von Berkshire Hathaway beträgt 383,82 EUR

• Guru-Rating zeigt nun den Wert von 4,00 nach zuvor 4,00

In der Finanzwelt erhielt die Aktie von Berkshire Hathaway gestern ein Plus an der Börse in Höhe von +0,63%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt bereits +1,94%. Aus diesem Grund scheint der Markt momentan recht optimistisch zu sein.

Obwohl dies eine unerwartete Entwicklung für Bankanalysten war? Die Stimmung scheint jedenfalls sehr positiv zu sein.

Das mittelfristige Zielkurs für die Aktien des Unternehmens wurde vom Durchschnittswert der Bankanalysten...