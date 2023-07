Berkshire Hathaway: Bankanalysten sehen Kurspotential von +15,78% - 367,50 EUR

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,05% erzielt. Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung bei moderaten +0,14%. Die Analysten sind sich jedoch einig: Aktuell ist die Aktie nicht richtig bewertet und bietet Investoren damit ein erhebliches Kurspotenzial.

Das mittelfristige Kursziel für Berkshire Hathaway liegt bei 367,50 EUR – das entspricht einem Potenzial von enormen +15,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten neutralen Entwicklung am Markt. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einer Bewertung von 4,00 unverändert.

Aktuell empfehlen 1 Analysten den Kauf der Aktie und weitere optimistische Einschätzungen gibt es auch unter den restlichen Experteneinschätzungen. So setzen insgesamt zwei Analysten auf einen positiven Verlauf des...