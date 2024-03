Berkshire Hathaway-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Berkshire Hathaway-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 359,16 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 404,98 USD liegt, was einem Abstand von +12,76 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 388,13 USD, was einer Differenz von +4,34 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Berkshire Hathaway von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies wurde bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen festgestellt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 4 "Gut"- und 3 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Berkshire Hathaway-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent erzielt hat. Dies stellt eine Underperformance von -11,44 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche dar. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors lag die Aktie um 7,6 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Berkshire Hathaway-Aktie liegt bei 57,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

