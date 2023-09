Berkshire Hathaway: Analysten sehen Potenzial von +14,43%

Die Aktie des US-amerikanischen Mischkonzerns Berkshire Hathaway wurde nach Einschätzung von Bankanalysten zuletzt nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 385,93 EUR und somit um +14,43% über dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine leichte Steigerung um +0,04%. Über fünf Handelstage summiert sich das Ergebnis auf ein Plus von +0,44%, was auf einen neutralen Markt hinweist.

Von insgesamt drei analysierenden Experten sind zwei optimistisch gestimmt – einer empfiehlt den Kauf der Aktie und der andere setzt sie auf “halten”. Der dritte Experte ist weitgehend neutral eingestellt. Das Guru-Rating des Konzerns beträgt nun 4,00 Punkte nach zuvor ebenfalls 4,00.

Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich als Informationsquelle und gibt keine Empfehlungen für Investitionen oder...