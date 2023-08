Berkshire Hathaway: Analysten sehen Kursziel bei 367,50 EUR

Berkshire Hathaway hat gestern an der Börse eine negative Kursentwicklung von -1,57% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg von +1,19% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt ist somit derzeit vergleichsweise optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig und nennen das mittelfristige Kursziel für Berkshire Hathaway bei 367,50 EUR – was einem Potenzial von +13,12% entspricht. Einige Experten teilen diese Ansicht jedoch nicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 2 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten, während sich nur einer neutral positioniert. Das Guru-Rating beträgt nunmehr 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt demnach bei +66,67%.