Berkshire Hathaway: Analysten sehen Kursziel bei 352,27 EUR - Potenzial von +13,07%

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat in den letzten fünf Handelstagen um +3,84% zugelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,47% hingelegt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 352,27 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +13,07%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Tage.

Von insgesamt vier analysierten Meinungen raten zwei dazu die Aktie zu halten oder neutral einzuschätzen. Jedoch meinen immerhin zwei Analysten das Rating “Kauf” bzw. einen starken Kauf empfehlen zu können.

Zusätzlich hat das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” jetzt den Wert 3,75 erreicht im Vergleich zum vorherigen Status “Guru-Rating...