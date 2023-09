Berkshire Hathaway: Analysten sehen Kurspotenzial von 14,43%

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat nach Ansicht der Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 385,93 EUR. Dies würde einem potenziellen Kursanstieg um +14,43% entsprechen. Derzeit sind die Experten jedoch uneins über die weitere Entwicklung.

Am 07.09.2023 verzeichnete Berkshire Hathaway eine geringfügige Kursentwicklung von +0,04%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei +0,44%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Während drei Analysten die Aktie positiv bewerten – einer davon sieht sie als “starken Kauf” an -, gibt es auch Stimmen für einen neutraleren Standpunkt (“halten”). Das Guru-Rating beträgt nunmehr insgesamt 4,00 Punkte nach zuvor ebenfalls 4,00 Punkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Meinungen zur Zukunft der Aktie sind geteilt; Anleger sollten daher genau abwägen und...