Berkshire Hathaway: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,07% bei einem Kursziel von 349,40 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Berkshire Hathaway eine positive Kursentwicklung von +0,84%, womit sich die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche auf +0,29% summierten. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 349,40 EUR liegt und somit ein Potenzial in Höhe von +12,07% eröffnet wird. Dieser Einschätzung schließen sich auch zwei weitere Analysten an und bewerten die Aktie mit “Kauf” oder “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

• Berkshire Hathaway legt um +0,84% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 349,40 EUR

• Zwei Analysten empfehlen Kauf oder halten