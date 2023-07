Berkshire Hathaway: Analysten sagen Kurspotenzial von 338,43 EUR voraus

Die Aktie von Berkshire Hathaway bleibt nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 338,43 EUR, was einem Potenzial von +8,77% entspricht.

• Berkshire Hathaway: Am 20.07.2023 mit +1,22%

• Das Kursziel von Berkshire Hathaway liegt bei 338,43 EUR

• Guru-Rating von Berkshire Hathaway bleibt das selbe mit 4,00

Gestern stieg die Aktie um +1,22%, was in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +1,62% bedeutet. Die Stimmung an der Börse scheint optimistisch zu sein.

Analysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Berkshire Hathaway beträgt aktuell 338,43 EUR und eröffnet somit Investoren ein Potenzial von bis zu +8,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der vergangenen Tage.

Insgesamt empfehlen...