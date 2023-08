Berkshire Hathaway: Analysten prognostizieren Kursanstieg um +16,78% auf 378,56 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Berkshire Hathaway eine negative Entwicklung von -1,11% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen lag der Rückgang bei insgesamt -0,98%. Trotzdem sind die Bankanalysten optimistisch und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 378,56 EUR. Sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +16,78%.

• Berkshire Hathaway verzeichnete am 15.08.2023 einen Rückgang um -1,11%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 378,56 EUR

• Derzeitiger Guru-Rating-Wert beträgt 4 nach zuvor ebenfalls 4

Dieser positiven Prognose schließen sich auch einige Analysten an: Ein starker Kauf wird für das Unternehmen aktuell durch einen Experten gegeben und eine weitere Ausgabe erhält das Rating “Kauf”. Die restlichen Fachleute positionieren sich...