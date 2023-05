Berkshire Hathaway: Aktienkurs mit Potenzial - Kursziel bei 341,88 EUR

Die aktuelle Einschätzung der Bankanalysten ist eindeutig: Die Aktie von Berkshire Hathaway wird unter ihrem wahren Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 341,88 EUR und eröffnet somit Investoren eine potenzielle Rendite von +15,04%.

Aktuell bewegt sich die Aktie jedoch in einem schwachen Trend und verlor gestern am Finanzmarkt -0,05% an Wert. In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um insgesamt -1,12%.

Trotzdem sind noch immer 50% der Analysten optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Einer Meinungsumfrage zufolge empfehlen momentan zwei Experten die Aktie zu halten sowie jeweils einer als Kauf bzw. starkem Kauf.

Zu beachten ist auch das Guru-Rating von Berkshire Hathaway mit einem aktuellen Wert von 3,75 nach dem vorherigen Rating “Guru-Rating...