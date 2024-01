Berkshire Hathaway Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Berkshire Hathaway-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 341,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 356,66 USD liegt, was einer Abweichung von +4,41 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 352,41 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von +1,21 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Berkshire Hathaway-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche hat die Berkshire Hathaway-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,88 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,51 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -0,37 Prozent ebenfalls unter dem Durchschnitt von 11,1 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Berkshire Hathaway in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse der Anleger an Berkshire Hathaway abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Berkshire Hathaway-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der RSI7 beträgt 76,83, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 55,86 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

