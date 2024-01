Berkshire Hathaway Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Berkshire Hathaway liegt bei 69,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 45,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Berkshire Hathaway zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Berkshire Hathaway unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Berkshire Hathaway derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 345,35 USD, womit der Kurs der Aktie (362,38 USD) um +4,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 358,28 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

