Berkshire Hathaway Aktie: In selten guter Lage!

Berkshire Hathaway hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,58 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -11,95 Prozent für Berkshire Hathaway führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,07 Prozent im letzten Jahr, und Berkshire Hathaway lag 7,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung gegenüber Berkshire Hathaway ist hauptsächlich negativ, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten zwei Tagen überwiegend negativ. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, mit zwei konkret berechneten Signalen (1 "Schlecht", 1 "Gut").

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Berkshire Hathaway zeigt der RSI7, dass das Unternehmen derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da Berkshire Hathaway auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Berkshire Hathaway in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

