Berkshire Hathaway Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Berkshire Hathaway zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 356,04 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 409,4 USD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +14,99 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 380,74 USD, was einer Distanz von +7,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Berkshire Hathaway in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -10,36 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 6,06 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,7 Prozent. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Berkshire Hathaway diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Berkshire Hathaway liegt bei 45,38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

