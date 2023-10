Berkshire Hathaway: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 366,16 EUR

Am gestrigen Tag legte Berkshire Hathaway am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,40% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang um -1,50%. Die Stimmung derzeit ist eher pessimistisch.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 366,16 EUR erreichen kann. Das würde einem Potenzial von +11,88% entsprechen und zeigt somit eine Unterbewertung auf dem aktuellen Markt.

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt unverändert bei 3,67. Derzeit empfehlen ein Drittel der Analysten einen Kauf der Aktie und zwei weitere Experten halten sie für neutral.

Dieser Optimismus zeigt jedoch auch Unsicherheiten in Bezug auf die jüngste schwache Entwicklung des Trends mit einem rückläufigen Verlauf.