Berkshire Hathaway: Aktie hat ein Kurspotenzial von +11,88%

Die Finanzanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Berkshire Hathaway momentan nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt bei 344,58 EUR und somit um +11,88% vom aktuellen Preis entfernt.

• Die Aktienkurse sinken auf -0,49%

• Das Kursziel für Berkshire Hathaway beträgt 344,58 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.00

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie von Berkshire Hathaway insgesamt -0,84%. Gestern fielen ihre Preise um -0,49%, was jedoch neutral gewertet werden kann. Die Analysten in Bankhäusern hatten daraufhin eine eher neutrale Einschätzung zur Lage des Unternehmens.

Das mittelfristige Kursziel für Berkshire Hathaway liegt aktuell bei 344,58 EUR laut dem Durchschnitt aller Bankanalysten. Sollten sie Recht behalten dann gibt es Investoren eine Möglichkeit auf einen Gewinn in Höhe von...