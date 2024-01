Berkshire Hathaway Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Berkshire Hathaway erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,37 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 12,75 Prozent, was einer Unterperformance von -13,12 Prozent für Berkshire Hathaway entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,53 Prozent, und Berkshire Hathaway lag 7,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Berkshire Hathaway liegt der RSI7 bei 49,61 Punkten und der RSI25 bei 44,83 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Berkshire Hathaway eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Diskussionsintensität und einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Berkshire Hathaway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 345,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 368,06 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +6,4 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Berkshire Hathaway-Aktie damit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

