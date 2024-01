Berkshire Hathaway Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die aktuelle Stimmung und das Interesse an der Aktie von Berkshire Hathaway haben sich in den letzten Wochen laut unserer Analyse kaum verändert. Daher erhalten wir für die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Jedoch haben unsere Programme in den sozialen Medien eine gestiegene Diskussionsstärke für Berkshire Hathaway in den letzten vier Wochen gemessen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke und insgesamt wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Berkshire Hathaway derzeit um +1,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dadurch ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,55 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt, dass die Berkshire Hathaway aktuell mit einem RSI-Wert von 47,65 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird. Daher gilt das Signal für den RSI als "Neutral". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis auch "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Vergleich mit Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,37 Prozent erzielt, was 10,85 Prozent unter dem Durchschnitt (10,48 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 19,05 Prozent, wobei Berkshire Hathaway aktuell 19,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.