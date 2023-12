Berkshire Hathaway Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Berkshire Hathaway-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 339,1 USD liegt. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 358,12 USD ergibt sich ein Abstand von +5,61 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 350,08 USD, was einer Differenz von +2,3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut" für die Berkshire Hathaway-Aktie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analytiker haben die sozialen Plattformen bezüglich Berkshire Hathaway betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Berkshire Hathaway diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zudem ergab die Analyse von Handelssignalen acht "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Berkshire Hathaway liegt bei 40,47 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral" mit einem Wert von 37. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutrale" Bewertung für den RSI.

Im Branchenvergleich liegt die Aktienrendite von Berkshire Hathaway aus dem Sektor "Finanzen" mit -0,37 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche mit einer mittleren Rendite von 9,71 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt Berkshire Hathaway mit 10,07 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Berkshire Hathaway-Aktie.

