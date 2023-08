Berkshire Hathaway-Aktie: Unbändiger Erfolg und unaufhaltsamer Aufschwung!

Der prominente Investor Warren Buffet setzte mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway nicht auf jede Chance, die sich über Jahre und Jahrzehnte an den Finanzmärkten bot. Beispielsweise war der Einstieg in Apple vergleichsweise spät und Elon Musk kritisierte vor kurzem erneut, dass Buffet eine Gelegenheit für ein frühzeitiges Investment in Tesla noch vor dem Börsengang verpasste.

Potenzielle frühe Investments hätten Berkshire Hathaway weitere Milliarden US-Dollar Gewinn eingebracht. Aber trotz gelegentlich verpasster Chancen und sogar einigen Fehlentscheidungen hat sich das Anlagekonzept des Unternehmens weiterhin als außerordentlich erfolgreich erwiesen – dies zeigen die neuesten Zahlen.

Berkshire Hathaway übertrifft Markterwartungen

Teilweise dank beeindruckenden Profiten im Versicherungssektor, wo Analysten...