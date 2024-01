Berkshire Hathaway Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie von Berkshire Hathaway wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Wert von 358,19 EUR geschätzt, was einem Anstieg um +6,46% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 03.01.2024 verzeichnete Berkshire Hathaway einen Kursanstieg von +1,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen, also in einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Anstieg auf +2,75%. Diese Entwicklung deutet auf eine relative Marktoptimismus hin.

Analysteneinschätzungen

